القاهرة: ضبط 16 سائقًا مخالفًا للتعريفة وتحويلهم للنيابة العامة

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، تلاقيها بلاغات من عدد من المواطنين بحلوان بعدم التزام السائقين بالأسعار المقررة، وتم إصدار التعليمات الفورية بتوجيه حملة مكبرة برئاسة اللواء عمر جمجوم، ومشاركة رجال المرور.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، الاثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 حالات مخالفة لسيارات السرفيس قام سائقوها بتحميل السيارات زيادة عن التعريفة المقررة ومخالفة خطوط السير المحددة، وتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة، كما تم ضبط 6 سائقين بموقف السلام لمخالفتهم أسعار التعريفة المقررة، وتم تحرير محضر ضدهم بقسم شرطة السلام جنح؛ تمهيدًا لعرضهم على النيابة.

وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية تقوم بالتعامل على الفور مع شكاوى المواطنين، من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعي بالقاهرة، والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الاقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له، أنه تشكل 3 لجان للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة، واللجنة الأولى برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة، لفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف، واللجنة الثالثة برئاسة اللواء إبراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوى، وكذلك متابعة عمليات البيع في محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.