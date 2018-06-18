بعد زيادة الوقود والكهرباء.. مواد البناء ترتفع بنسبة 40% خلال عام

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار مواد البناء خلال آخر 12 شهرًا بشكل تدريجي وصل إلى 40% في بعض المواد، بحسب التقارير التي تصدرها الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، بشكل شهري، حيث تأثرت أسعار مواد البناء كثيرًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة من زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه.

وصل طن الحديد خلال شهر يوليو من عام 2017 إلى 9550 جنيهًا، بينما سجل خلال الشهر الجاري 12530 جنيهًا، بمعدل تغيير وصل إلى 31%.

وبلغ طن الأسمنت 715 جنيهًا منتصف العام الماضي مقابل 940 جنيهًا خلال الشهر الجاري، بمعدل تغيير قارب الـ40%.

بينما استقر المتر من الخراسانة الجاهزة عند 675 جنيهًا في مقابل 580 جنيهًا من يوليو 2017، بنسبة تغيير وصلت إلى 16.5%.

وبلغ متر الرمل 45 جنيهًا بدلا من 40 جنيه من يوليو 2017، بمعدل تغيير وصل إلى 12.5%، كما وصل سعر المتر الزلط إلى 130 جنيه خلال الشهر الجاري، مقابل 120 جنيه من العام الماضي بنسبة تغيير وصلت إلى 8%.

أما أسعار الدهانات وبلاستيك الواجهات، فشهدت تغييرًا كبيرًا في الأسعار خلال أخر 12 شهرًا، فسجل سعر اللتر من البلاستيك 50 جنيهًا، بمعدل تغيير تجاوز 7% عن يوليو 2017، والذي كان بـ45.2 جنيه، كما سجل سعر اللتر من اللاكيه اللامع 40 جنيهًا، بمعدل تغيير عن العام الماضي وصل إلى 52.2%، وكان سعره 25 جنيهًا.

وتعليقًا على زيادة أسعار مواد البناء، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن الشركات المصنعة لمواد البناء ستستغل زيادة أسعار الوقود لرفع أسعار منتجاتها، لافتًا إلى أنه لابد من فرض رقابة شديدة على الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لا يتناسب مع زيادة الوقود الأخيرة.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة، أن أسعار مواد البناء لن تتأثر بأكثر من 5%، لافتًا إلى أن أسعار مواد البناء لا يحكمها الكهرباء والوقود فقط، ففي الفترات السابقة ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت غلى 40% مثل ما حدث في الأسمنت دون وجود زيادة في مدخلات التصنيع، لكن القائمين على الانتاج أكدوا أنه هذه الزيادة وفقا للعرض والطلب.

ورفعت الحكومة، أول أمس، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، بينما في الأسبوع الماضي تم زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.