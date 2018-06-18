مصدر: تأجيل الاجتماع التساعي لسد النهضة المقرر غدًا

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول باللجنة الفنية لسد النهضة، عن تأجيل الاجتماع التساعي المقرر انعقاده غدًا، لافتًا إلى أنه لم يتم التأكيد على الموعد الجديد من قبل الدول الثلاث.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الاثنين، أن اللجان الفنية المكونة من 5 خبراء من جانب كل دولة، يتواصلون بشكل دوري من خلال إرسال الملاحظات والمقترحات، متوقعًا تحديد موعد آخر بالاتفاق بين الدول الثلاث خلال أسبوع أو 10 أيام، رافضًا ذكر أسباب التأجيل.

وأوضح المصدر، أن اللجنة التساعية هي المعنية بضرورة الاستمرار في التفاوض أو إيقافه من جانب كل دولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان من المقرر أن يناقش تنفيذ بعض الاستحقاقات المرتبطة بتسليم الدول الثلاث استفساراتها بشأن التقرير الاستهلالي إلى المكتب الاستشاري المعني بدراسات السد، وتلقي رد من المكتب الاستشاري بشأن تلك الاستفسارات.

ووقع ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بالدول الثلاث.

وجرى الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل لجنة خبراء علمية مستقلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان تضم 15 خبيرًا لبحث الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة، من ناحية تشغيله وملئ الخزان.

وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.

ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.