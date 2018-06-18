وزير السياحة السابق: عائد رحلة العائلة المقدسة أكبر من البترول والغاز

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال وزير السياحة السابق، يحيى راشد، إن زيارة أول وفد إيطالي لرحلة العائلة المقدسة، تبعث رسائل أمان للعالم أجمع، وتساعد على تنشيط الحركة السياحة المصرية، لافتا إلى أن الزيارة جاءت في توقيت ممتاز للغاية ولها تأثير إيجابي كبير وسيكون عائدها أكبرمن عائد "البترول والغاز".

ووصل مصر أول رحلة للحج على خطى مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 50 سائحًا إيطاليًا، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، تستهدف مزارات مسار العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى أبرزها وادي النطرون، بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وأوضح راشد، في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، أن الحديث عن تأمين الوفد أمنيا خطأ تماما، مطالبا بعدم الحديث في هذا الشق لا من قريب أو من بعيد لأنه غير مطروح في هذا التوقيت، منوها إلى أن الزيارة من الناحية الاقتصادية تعتبر "فاتحة خير" على مصر إذا جاءت بكل نتائجها ونأمل ونتمنى الخير لمصر.

وتابع: "ربنا يقدرنا ونعمل أكثر وأكثر ونتمنى الخير لمصر كلها وكلنا بنخدم مصر وهي في عيونا ونسعى للعمل أكثر حتى ولو كنا خارج الحكومة لكننا داخل الوطن ونعمل لمصلحتة جميعا".

ونوه راشد، إلى أنه سعى بقدر الإمكان للعمل على نجاح ملف رحلة العائلة المقدسة أثناء توليه الوزارة، لافتا إلى وجود وزيرة نشيطة وأناس قائمين بالعمل على أعلى مستوى في هذا الملف ولهم كل الشكر والتقدير، وكل فرد يأخذ دروه، ونحن نعمل في مجالات أخرى تساعد على دفع حركة السياحة إلى مصر أكثر.

وكان الأب يوأنس لحظي، السكرتير الثاني لبابا الفاتيكان، وجه الشكر لوزير السياحة السابق، يحيى راشد، تقديرا لجهوده في العمل على فتح ملف العائلة المقدسة والترويج له لزيارة مصر، وذلك بعد أن وصل مصر أول وفد حج لمسار رحلة العائلة المقدسة، ورد عليه الأخير قائلا: بارك الله فيك وفي أسرتك الكريمة وإلى أن نلتقي علي خير قريبا إن شاء الله لك مني كل الود والاحترام والتقدير.

ومن المقرر أن يشهد شهر سبتمبر المقبل وصول فوجين آخرين لزيارة رحلة العائلة المقدسة، كما سيشهد شهر أكتوبر المقبل وصول 3 أفواج من الحجاج المسيحيين، مشيرا إلى أن وصول أول فوج للحجاج لمسار رحلة العائلة المقدسة من إيطاليا يأتي نتيجة للجهود التي بذلت خلال الرحلة التعريفية في فبراير الماضي.

وزار الوفد، كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويل بالمعادي والكلية اللاكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بصحبة رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وسيزور اليوم السفارة الإيطالية بالقاهرة، ومنطقة الأهرامات لحضور عروض الصوت والضوء.