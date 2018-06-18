محافظ الجيزة للمواطنين: "متدفعوش أكتر من الأجرة"

كتب- إسلام ضيف:

أجرى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مواقف السرفيس والنقل العام، شملت الوراق وإمبابة وميدان الجيزة والمنيب.

وقال المحافظ في تصريحات له، اليوم، إن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة، وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بأخذ أكثر من الأجرة المحددة، والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات.

ووجّه الدالي حديثه للمواطنين قائلًا: "متدفعوش أكتر من الأجرة"، مؤكدًا تحديد خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وتضم الأرقام (15333، 16528) الخط الساخن لمجلس الوزراء و(19285) الخط الساخن للإدارة العامة لمرور الجيزة و(35869193) المحافظة و(114) خط ساخن المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ومنير أنور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وأحمد الوتيدي رئيس مباحث المرور، الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف مبينًا بها خط السير والتعريفة المحددة بعد زيادتها، كما تم إلزام السائقين بتعليق استيكرات على واجهة وخلفية السيارة.

وخلال جولة المحافظ تم ضبط أحد السائقين بموقف الوراق مخالفًا لخط السير المخصص له، وعلى الفور قامت مباحث المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة السائق لتوقيع الإجراءات القانونية ضده.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين والسائقين، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة، واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين، مؤكدًا أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات. ​