وزير التنمية المحلية: 3 وسائل لإعلان تعريفة الركوب الجديدة

كتب- محمد نصار:

واصلت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعة الأوضاع في جميع المحافظات عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوي تواجه المواطنين.

وقال بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إن غرفة العمليات تابعت مع غرف العمليات بالمحافظات نشر وتعميم تعريفات الركوب الجديدة، والتأكيد على تأمين مخزون كافٍ بالمستودعات الاستراتيجية للمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، والأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات بشأن الاستمرار في إعلان تعريفة الركوب الجديدة بجميع الوسائل المتاحة (الموقع الرسمي للمحافظة، مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقات).

وشدد شعراوي، على ضرورة إلزام السائقين بوضع "استيكرات" على واجهة السيارات بخط السير والتعريفة، والتأكيد على تواجد جميع أنواع السلع الغذائية اللازمة للمواطنين واستقرار الأوضاع بمواقف النقل الداخلي والخارجي بجميع المحافظات.

كما أكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة وجود عدد من العاملين من الجهاز التنفيذي للسيرفيس والنقل الجماعي داخل كل موقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب والالتزام بالتعريفات التي تم الإعلان عنها

ونبه اللواء محمود شعراوي، على المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية بمواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن كل محافظة للتأكد من التزام كافة السائقين بالتعريفات الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحزم.

كما وجه الوزير، المحافظين، بضرورة التنسيق مع مديري الأمن لشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وتفقد محطات الوقود للتأكد من التزامهم بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وحول متابعة الوزير لأسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، قال شعراوي، إنه جرىالتنبيه على كل المحافظين بتشكيل لجان من مفتشي مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بكل محافظة للمتابعة على مدار الساعة لجميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز.