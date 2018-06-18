رفع 25 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال العيد

بالصور.. "مجدي" من حداد أفران إلى بائع بالونات: "ياريت السنة كلها

وزير الأوقاف للواعظات: مصر في حالة تأسيس دولة قوية

كتب- إسلام ضيف:

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة 25 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع المحافظة خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، الاثنين، إن مقلب شبرامنت للقمامة استقبل أكثر من 10 آلاف طن مخلفات في اليوم الواحد من جميع أحياء ومدن المحافظة.

وأوضح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل؛ للتركيز على رفع المخلفات من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة.

وأضاف أنه جرى إلغاء الإجازات لعمال النظافة، والسائقين، والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك؛ للعمل على مدار اليوم، وتوزيع 250 ألف كيس قمامة مجانًا على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

وكلف المحافظ يحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، ببدء قطاعات الحدائق في نطاق أحياء الجيزة في تهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين؛ لإعادتها لحالتها السابقة بعد إقبال المواطنين عليها خلال أيام العيد.