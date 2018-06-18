"يساهم في تطبيق التأمين الصحي".. تفاصيل اجتماع وزيرة الصحة مع مجدي يعقوب

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن اجتماعها مع الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وفريق عمل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشكل كامل يضمن تحسين الخدمة بالاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن اللقاء تضمن الاتفاق على دعم مؤسسة مجدي يعقوب لإنشاء وحدة جراحات قلب الاطفال بمستشفى النصر ببورسعيد عبر إنشاء هذه الوحدة وتشغيلها بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ دعما للدولة المصرية في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل باعتباره على أولويات الأجندة الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى الاتفاق مع البروفسور مجدي يعقوب على دراسة توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والمؤسسة لتدريب بعض مقدمي الخدمات الصحية لمستشفى أطفال مصر لتقليل عدد حالات قوائم الانتظار بجراحات القلب للمستشفى، وإذا احتاجت بعض الحالات المتأخرة لتدخل دقيق يتم إرسالها لمستشفى مجدي يعقوب بأسوان.​