متحدث "النواب": السيسي أول رئيس يحرر الغارمات.. و"تحيا مصر" مبادرة عبقرية

كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء عصر الغارمين والغارمات بالإفراج عنهم من السجون وسداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف حسب الله، في بيان، الاثنين، أن السيسي أول رئيس مصري يحرر الغارمات والغارمين بإطلاق سراحهم من السجون، موضحًا أن هذا القرار الإنساني من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقى ارتياحا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصري كله، خاصة أنه جاء في توقيت مناسب مكن جميع الغارمات والغارمين من قضاء العيد مع أسرهم.

وتابع، أن دعم المصريين لصندوق تحيا مصر من خلال التبرع بأموالهم، أمر مهم للغاية، وهذه الأموال نجحت القيادة السياسية في استغلالها بالأعراض الإنسانية التي أسعدت جميع المصريين.

ووصف الدكتور صلاح حسب الله، مبادرة الرئيس السيسي منذ عدة سنوات بإنشاء صندوق تحيا مصر بأنها عبقرية، أكدت حرصه على ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي.​