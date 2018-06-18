"التنمية المحلية": تكليفات لمديري الأمن بحملات تفتيش على المواقف

كتب- محمد نصار:

قال اللواء نبيل محمود، المشرف على قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أصدرت تعليمات مباشرة إلى المحافظات لمنع وقوع أي مخالفات من جانب السائقين فيما يتعلق بتعريفة أجرة المواصلات الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود.

وأضاف محمود، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المحافظين وجهوا جميع مديري الأمن وإدارات المرور، بإجراء حملات تفتيش مفاجئة على المواقف، لرصد أي مخالفات، والتعامل معها حال وجودها.

ولفت إلى دراسة الأوضاع بدقة كبيرة قبل إقرار الزيادات في أجرة المواصلات، لإعطاء السائقين حقوقهم، وعدم المغالاة على المواطنين.

وأوضح المشرف على قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، رصد بعض المخالفات المحدودة، كانت النسبة الأكبر منها في محافظة القاهرة، وجرى التعامل معها على الفور، متوقعا أن تزداد المخالفات خلال الأيام المقبلة مع عودة حركة الموظفين إلى طبيعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

​