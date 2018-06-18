برلماني يطالب بحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد عبدالواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إجراءات حماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادات التي تعلن عنها الحكومة كل فترة وخاصة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية سيكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري.

وقال النائب، في بيان، الاثنين، إنه لا أحد يختلف على أن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، فبرغم الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذا فإننا لابد أن نراعي ظروفه ونلبي احتياجاته ونسعى لتوفير المناخ المناسب له ليحقق هامش ربح مناسب.

وأوضح النائب، أن قرارات رفع أسعار الوقود والمستلزمات الزراعية يستلزم أن تصحبها مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية الفلاحين من الآثار السلبية للقرار ولتوجيه موارد الدولة المحدودة لدعم الفلاح، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية التي تعتمد على شراء المحاصيل قبل زراعتها خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة والصويا لأنها مربحة للفلاح وتسهم فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة وتأمين السلع الأساسية.