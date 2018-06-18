وزير الأوقاف للواعظات: مصر في حالة تأسيس دولة قوية

كتب – محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الواعظات من مختلف محافظات الجمهورية، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الأوقاف: "إننا أمام حالة بناء دولة قوية، ودورنا فيها واضح وهو البناء الفكري الصحيح للإنسان المصري، وتجفيف منابع التطرف والتشدد، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة، ودور المرأة والأسرة فيها سيكون بارزًا.

وأضاف جمعة، "الوزارة تتوسع في عمل الواعظات والمربيات، وسيكون للأئمة دور مماثل مع النشء والشباب، وسيجري اختيار عدد من المعاونين من خريجي البرنامج الرئاسي، أحدهم لشئون النشء والشباب، والآخر لشئون هيئة الأوقاف".

وأوضح الوزير، أهمية إخلاص النية لله عز وجل، والعمل الجاد الدؤوب في سبيل رفعة هذا الوطن وتقدمه ورقيه، مؤكدًا أن كل ما يؤدي أو يسهم في بناء دولة قوية هو من صميم مقاصد الأديان، مركزًا على مشروعية الدولة الوطنية، ووجه بتوزيع كتاب مشروعية الدولة الوطنية على جميع الواعظات.

وقدم وزير الأوقاف، الشكر للواعظات اللائي حضرن من مختلف محافظات الجمهورية، وكلف الدكتور السيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور عاصم قبيصي مدير عام المساجد الأهلية بتقديم تقرير أسبوعي بما يتم تنفيذه من خطة العمل أولا بأول .

حضر اللقاء، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة للوجه البحري، والدكتور سيد عبدالباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة للمساجد وشئون القرآن الكريم، وقيادات الوزارة.