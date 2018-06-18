برلمانية: المواطن لن يتحمل تقصير الحكومة في تنمية موارد البلاد

كتب- أحمد علي:

ناشدت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة بالبحث عن تنمية موارد الدولة، وجذب الاستثمارات لسد عجز الدين المحلي والخارجي، والابتعاد عن إرهاق جيوب المواطنين، فالمواطن المصري أصبح لا يتحمل أي خطوات أخرى تحمل إرهاقا لدخله.

وأضافت، في بيان، الاثنين، أن مصر من أغنى بلاد العالم ولديها سياحة واستثمارات سياحية وموارد زراعية وإنتاجية، وتساءلت: لماذا لا نضع الخطط والاستراتيجيات التي تنمي ذلك ولماذا نلجأ إلى الحلول السهلة ونترك الحلول الجذرية؟

وطالبت عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي باتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار السياحي والزراعي والإنتاجي، فلا بديل عن ذلك وإلا سيدفع المواطن المصري ثمنه، والمواطن يتحمل خطوات الإصلاح الاقتصادي لكن لن يتحمل تقصير الحكومة في تنمية موارد البلاد.