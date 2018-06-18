مصدر: 220 درجة للقبول بالثانوية العامة في القاهرة

كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية برئاسة محمد عطية، استقرت على تحديد مجموع 220 درجة للقبول بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة، كمرحلة أولى.

وأضاف المصدر – لمصراوي- أن المديرية انتهت من حصر المقاعد المتاحة لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الثانوية العامة، ومن المتوقع النزول بمجموع القبول بنحو 5 إلى 7 درجات في المرحلة الثانية.

وكان محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لفت إلى وجود نحو 120 ألف مقعد لطلاب الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 2018/ 2019.

وتوقع أولياء الأمور نزول الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية العامة هذا العام نظرًا لانخفاض مجموع الشهادة الإعدادية من 300 درجة إلى 280 درجة بعد خروج مادة الحاسب الآلي من المجموع، إلا أن إحصاءات مديرية التربية والتعليم استقرت على 220 درجة للقبول.

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