وزيرة الصحة تتعهد لمجدي يعقوب بحل أزمة تأخر الأدوية والمستلزمات بالجمارك

كتب - أحمد جمعة:

عرض البروفسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أزمة تأخر المستلزمات الطبية والأدوية في الجمارك، خلال اجتماعهما صباح اليوم الاثنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لمصراوي، إن وزيرة الصحة وعدت بإنشاء وحدة داخل إدارة الصيدلة مسؤولة عن دعم منظمات المجتمع المدني لدخول الأدوية والمستلزمات التي تتأخر في الجمارك.

وأوضح مجاهد، أن وزيرة الصحة اتفقت مع البروفسور مجدي يعقوب على استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "سنشهد مشروعات مستقبلية حجمها كبير".​