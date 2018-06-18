 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

وزيرة الصحة تتعهد لمجدي يعقوب بحل أزمة تأخر الأدوية والمستلزمات بالجمارك

03:12 م الإثنين 18 يونيو 2018
وزيرة الصحة تتعهد لمجدي يعقوب بحل أزمة تأخر الأدوية والمستلزمات بالجمارك

البروفسور مجدي يعقوب و الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

عرض البروفسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أزمة تأخر المستلزمات الطبية والأدوية في الجمارك، خلال اجتماعهما صباح اليوم الاثنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لمصراوي، إن وزيرة الصحة وعدت بإنشاء وحدة داخل إدارة الصيدلة مسؤولة عن دعم منظمات المجتمع المدني لدخول الأدوية والمستلزمات التي تتأخر في الجمارك.

وأوضح مجاهد، أن وزيرة الصحة اتفقت مع البروفسور مجدي يعقوب على استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "سنشهد مشروعات مستقبلية حجمها كبير".​

IMG-20180618-WA0005

مجدي يعقوب وزارة الصحة تأخر الأدوية هالة زايد خالد مجاهد

الخبر التالى:

مصدر: 220 درجة للقبول بالثانوية العامة في القاهرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان