أول تعليق من وزيرة الصحة على مطالبات الشركات بزيادة أسعار الأدوية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا نية لرفع أسعار الأدوية بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "زايد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الإطار بتوفير نواقص الأدوية التي يحتاجها المريض بشكل عاجل، موضحة، أنها كلفت إدارة الصيدلة بالعمل على هذا الملف وإنجازه خلال ساعات.

وتابعت: "هدفنا الأول تحسين منظومة الدواء في المقام الأول، وليس هدفنا زيادة الأسعار على الإطلاق".

وتستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% يوم السبت، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه الحكومة منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.