زاهي حواس: زيارة وفد العائلة المقدسة تعمل على زيادة الحركة السياحية

كتب ـ يوسف عفيفي:

وصف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، حضور الوفد الإيطالي لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر بـ"الممتاز وبشرة خير على مصر" ويشجع على السياحة الثقافية، وزيارة جميع المناطق الأثرية والاهتمام بها أكثر، خاصة الموجودة في الوجه القبلي والبحري.

وأوضح حواس لمصراوي، اليوم الاثنين، أن زيارة الوفد الإيطالي يشجع على زيادة الحركة السياحية عموما والدخل القومي والاهتمام بالمواقع الأثرية الخاصة بزيارة السيد المسيح والسيدة العذراء مريم، موضحا أنه استثمارها اقتصاديا يكون بالمزيد من هذه الرحلات والتي تعود على مصر بالخير.

وأضاف عالم المصريات، أن زيارة الوفد يبعث برسالة للعالم أجمع بأمن وأمان المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه سيلتقي بالوفد مساء اليوم في السفارة الإيطالية بمصر للترحيب بهم والتعرف عليهم بحضور السفير الإيطالي.

ووصل مطار القاهرة الدولي، الأحد، أول رحلة للحج على خطى مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 50 سائحًا إيطاليًا، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، تستهدف مزارات مسار العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى أبرزها وادي النطرون، بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وزار وفد رحلة العائلة المقدسة، أمس، كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويل بالمعادي والكلية اللاكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بصحبة رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، متمنيين أن يكون هذا الحج بركة للجميع.