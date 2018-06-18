"التموين": حذف المتوفين من منظومة الدعم حتى مايو الماضي

كتبت- عايدة رضوان:

صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، بأنه جرى حذف جميع بيانات المتوفين المقيدين بمنظومة الدعم العيني حتى الخامس والعشرين من مايو الماضي.

وأضاف مدكور، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه من المقرر بدء حذف المتوفين من منظومة الدعم أولًا بأول بالتنسيق مع وزارة الصحة والأحوال المدنية، عبر التأكد من صدور شهادة الوفاة وتصريح الدفن، ما يقلل احتمالية تعرض بعض الأفراد للحذف العشوائي.

وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية من المتوفين.