80% نسبة الرطوبة.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة الخميس

كتبت- عايدة رضوان:

قالت إيمان شاكر، الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة غدًا الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار، لطيف على جميع الأنحاء ليلًا.

ولفتت شاكر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إلى أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة يترواح ما بين 37 لـ38 على القاهرة، و28 لـ30 على السواحل الشمالية، ومن 37 لـ38 درجة على شمال الصعيد، و 44 لـ 45 درجة على جنوب الصعيد.

وأضافت خبير ة الأرصاد، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 80% في الصباح الباكر على أن تنخفض لـ 40% أثناء النهار.

وتابعت أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة درجتين ابتداءً من الخميس المقبل.​