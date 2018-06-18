برلماني: المواطن يعي ضرورة إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب؛ لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الحكومة لحماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار.

وقال النائب، إن اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين كان لابد أن يسبقه قرار بزيادة المرتبات، ليتمكن المواطن من مواجهة هذه الزيادة، لافتا إلى أن محدودي الدخل والفلاحين من أكثر الفئات التي تعاني بشدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف، أن المواطن المصري يعي بشدة ضرورة اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي ويؤمن بأنها لمنفعته ولضمان مستقبل أفضل له ولأبنائه، ولكن كان لزاما على الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.

ولفت النائب إلى ضرورة تركيز هذه الإجراءات على طبقة الفلاحين الذين لا يمتلكون مرتبا شهريا يضمن لهم استقرارًا نسبيًا في دخولهم، مشددا على ضرورة إلزام شركات القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وكذلك صرف الزيادات المستحقه للعاملين.