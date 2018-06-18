بالصور.. "مجدي" من حداد أفران إلى بائع بالونات: "ياريت السنة كلها أعياد"

كفرالشيخ - إسلام عمار:

في بداية الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق في محافظة كفرالشيخ، وبالقرب من مسلّة الجندي المجهول يجلس شابًا في العقد الثالث من عمره وأمامه أعداد من البالونات الملوّنة وأخرى صغيرة يملؤها بهواء من فمه قاصدًا من وراء ذلك جذب الزبائن.

"باحقق مكاسب من وراء بيعي البالونات في عيد الفطر وياريت السنة كلها تبقى أعياد" بهذه الكلمات بدأ مجدي محمد حمودة، 33 سنة، بائع بالونات، متزوج ويقيم بمدينة دسوق حديثه لـ"مصراوي" ليروي رحلة عمله في بيع البالونات وحجم مكاسبه.

ووفق "مجدي" تحوّل عيد الفطر المبارك إلى فتحة خير عليه كما يصف بعد بيعه البالونات في أيامه، إذ أن مهنته الأساسية حدّاد أفران، ونظرًا لظروف إعاقته وعدم مقدرته التواصل باستمرار في مهنته الأساسية فقد عمل بائع بالونات منذ حوالي شهرًا خلال أيام شهر رمضان المبارك منذ بدايته .

وأكد "مجدي" أن البالونة الواحدة يبلغ ثمنها 3 جنيهات والبالونتين بــ5 جنيهات، يقبل على شرائها العشّاق والمخطوبين، والمتزوجين، خاصة أن لها أشكال وألوان متعددة أبرزها البالونات المنقوش عليها القلوب الحمراء، ومدون عليها كلمتي "حبيبي" أو "حبيبتي" مع لون البالونة البامبي يعطي الطابع الرومانسي.

وأشار إلى أنه خلال فترة عمله في بيع البالونات اطلع على أذواق الزبائن ومطالبهم في البالونات مثل مطالب العشاق الذي يميلون لشراء البالونات ذات الطابع الرومانسي التي وصفها، كما أن هناك ألوان وأشكال أخرى في البالونات تلبي بمطالب الأطفال أو ذويهم المصاحبين لهم.

وناشد "مجدي" اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الموافقة على طلبه الذي قدمه رسميًا في الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمنحه ترخيص كشك ناحية كوبري البدالة نظرًا لظروف إعاقته، إذ أنه حاصل على شهادة من منطقة التجنيد تُثبت إعاقته، ولا يستطيع الاستمرار في مهنته كحدّاد أفران، ويعول أسرة مكونة من الزوجة ونجلين، ومصدر رزقه الوحيد في الوقت الحالي بيع البالونات.