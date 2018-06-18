برلماني: توعية المواطن بتعريفة الركوب الجديدة ضرورة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب تادرس قلدس، نائب محافظة أسيوط، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة لضبط ومراقبة تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين.

وقال النائب، إنه من غير الممكن ترك المواطن فريسة لجشع سائقي السرفيس والتاكسي، ورفع التعريفة إلى مستويات غير مبررة مستغلة ارتفاع أسعار البنزين، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة على تعريفات الركوب وبخاصة في المحافظات.

وأضاف النائب، أنه لابد من اتخاذ إجراءات رقابية شديدة لضبط هذا الانفلات من خلال طبع بانرات داخل مواقف الميكروباص تتضمن الأسعار الجديدة من أجل توعية المواطن، ومعاقبة السائقين غير الملتزمين بها.

وأوضح النائب، ضرورة تخصيص خطوط ساخنة خاصة بكل محافظة ليتمكن المواطن من المشاركة في الرقابة على سائقي السرفيس والتاكسي، وكذلك تقديم الشكاوى في حالات المخالفة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.