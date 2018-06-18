غدًا.. وزير القوى العاملة يتابع الانتخابات العمالية في 13 نقابة عامة

كتب-مروة شوقي:

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدًا الثلاثاء، انتخابات المرحلة الثانية للمنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018- 2022، على مستوى 13 نقابة عامة.

وتجري الانتخابات، بمقر النقابات العامة في 4 نقابات على العضوية بنقابة الكيماويات، والمرافق، والنقل العام، والعلوم الصحية، بعد فوز رؤسائها بالتزكية، وهو "عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود".

وتجري الانتخابات على الرئاسة في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، وتجري على الرئاسة والأعضاء في نقابات " البريد، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وإيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.

وأعلن وزير القوى العاملة، في وقت سابق الكشوف النهائية لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمجالس إدارة النقابات العامة، وأسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة هي "الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والري، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاته، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال العقبي".