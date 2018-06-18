وزيرة الصحة تلتقي مجدي يعقوب لبحث مشاركته في مشروعات الوزارة

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الاثنين، البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وقيادات مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الاجتماع يأتي لبحث مشاركته مؤسسة مجدي يعقوب في المشروعات الطبية بوزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في تشغيل المستشفيات.

وزارت وزيرة الصحة مستشفيات محافظة بورسعيد أمس الأحد، ووجهت بإعادة هيكلة مستشفى النصر لأورام الأطفال لتصبح بها جميع تخصصات الأطفال بجانب الأورام، من تشوهات ورعاية مركزة للاطفال وغيرها.

وقالت وزيرة الصحة، إن إعادة هيكلة المستشفى ستكون بالتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدني، وفريق البروفيسور" مجدى يعقوب" حتى يمكن الاستفادة من هذه الخبرات، وبما يعود بالنفع على مصلحة المريض والطفل المصري.