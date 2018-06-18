مذيع "النيل للرياضة" يروي لمصراوي تفاصيل قُبلة الفتاة الروسية

كتب- محمد عمارة:

قال فتح الله زيدان، مذيع قناة النيل للرياضة، الذي قبلته فتاة روسية، أثناء تغطيته فعاليات بعثة المنتخب المصري المشاركة بكأس العالم 2018، إن فريق القناة اقتحم الفندق الذي تقيم به بعثة المنتخب، وأجرى لقاءات حصرية مع عصام الحضري كابتن الفريق، وأسامة نبيه، المدرب العام للفريق.

وأضاف زيدان، لمصراوي، من روسيا، اليوم الاثنين، أن القناة نجحت في إجراء اللقاءات، في حين فشلت قنوات أخرى في ذلك، رغم أنها تملك حقوقًا لبث الفعاليات، لا تملكها النيل للرياضة، على حد تعبيره.

وروى مذيع النيل للرياضة، تفاصيل تقبيل فتاة روسية له أثناء ظهوره على شاشة التليفزيون قائلاً: "كنت في نشرة الخامسة من سان بطرسبرج، وفوجئت بفتاة تقبلني وتقل لي "I love Egypt".

وتابع زيدان: "كنت على الهوا، وما كانش في فرصة أني اتصرف وده وارد جدًا، وكل اللي قالته بحب مصر والمصريين"، مؤكدًا "غصب عني اللي حصل، وحاولت أن أكون مهنيًا".

وأوضح زيدان: "الناس معلقتش على الشغل زي الصورة، واستقبلت على صفحتي الشخصية على فيسبوك طلبات صداقة كتيرة جدا".

وقال: "الروس زعلانين بعد خسارتنا من أورجواي، وبيعاملونا معاملة مختلفة"