محافظ جنوب سيناء: آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأوضاع في ديسمبر المقبل

جنوب سيناء – آية السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن المحافظة مستمرة في تلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في تقنين الأوضاع حتى نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أن المحافظة تعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع اليد ولم يتم العمل بالقانون 144 لسنة 2017 .

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أنه ستتم الإزالة الفورية واسترداد أراضي الدولة عقب انتهاء المدة بنهاية ديسمبر 2018 مناشدًا جميع المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات عمليات التقنين، وفقًا للضوابط والشروط والتي منها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام وأن تكون الأرض منزرعة.

وأوضح "فوده" أنه جارٍ الحصر لمن تنطبق عليهم شروط التقنين وإرسالها لجهة الولاية المختصة، لافتًا إلى حصر نحو 8 قطاعات سياحية بين طابا ونويبع تمهيدًا لتقنين أوضاع المخيمات السياحية بها، إضافة إلى مساحات كبيرة للأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بإعداد بيان بواضعي اليد على الأراضي التي تعذّر إزالتها لكونها منزرعة أو مقام عليها مبانٍ مأهولة بالسكّان مع توضيح الحدود والمساحة مرفق بها صورة ضوئية أو رسم كروكي بهذه المساحات على أن تكون تلك البيانات دقيقة وصحيحة ومن أرض الواقع معلنًا أنه لم يتم تنفيذ الإزالة للحالات التي تقع داخل زمام المحافظة .

وأوضح أن إجمالي عدد من تقدّموا للتقنين حتى الآن 1200 حالة بإجمالي 67 ألف فدان للأراضي الزراعية و560 ألف متر مربع للمباني على مستوى جميع المدن معلنًا أن 189 مواطنًا سددوا رسوم المعاينة، وفحص 93 حالة بإجمالي 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن رسوم المعاينة للمباني داخل كردون العاصمة 20 ألف جنيه، وباقي المدن 10 آلاف جنيه، والأراضي الزراعية من 1000 وحتى 5000 جنبه حسب المساحة.