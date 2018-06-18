لليوم الثالث.. مديرو الأمن يتفقدون المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

كتب- علاء عمران:

أجرى مديرو الأمن، اليوم الاثنين، جولات ميدانية، لليوم الثالث على التوالي، تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات.

كما قام مديرو الأمن، بالمرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من انتظام حركه نقل الركاب والتزام قائدي السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدي لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تواكبًا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود.

وتكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط أية مخالفات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون.