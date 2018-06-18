خبير: زيارة وفد الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة تسير بخطى ممتازة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الخبير السياحي، نادر جرجس، إن وفد رحلة العائلة المقدسة، زار أمس، كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويل بالمعادي والكلية اللاكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وسط حراسة أمنية مشددة، بحضور رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف.

وتعد كنيسة السيدة العذراء أقدم كنائس القاهرة وزارتها العائلة المقدسة واحتمى بها السيد المسيح والسيدة العذراء بعد هروبهما من هيرودس في فلسطين إلى مصر، وهي الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش وحتى أسيوط، واستغرقت ما يزيد عن 3 سنوات.

وأوضح جرجس، لمصراوي، الاثنين، أن الزيارة تسير بخطى ممتازة وجاري تذليل جميع العقبات أمام وفد الفاتيكان؛ لإنجاح هذه الزيارة التاريخية من أجل دعم اقتصاد مصر، لافتا إلى أن وزارة السياحة ستنظم زيارة للوفد لمنطقة الأهرامات وأبو الهول، ومشاهدة فعاليات الصوت والضوء، فضلا عن زيارة المتحف المصري لمشاهدة الآثار الفرعونية، وتنشيط السياحة الثقافية كنوع من أنواع الترويج للمقاصد المصرية.​