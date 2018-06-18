محافظ القليوبية يوجه بالتعامل بحزم مع السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الرسمية الجديدة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تابع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع قوات الأمن والمرور بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وانتظام العمل بالمواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وأضاف "عشماوي" في بيان له اليوم، أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع السائقين غير الملتزمين والمخالفين، ومحاسبة ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن "عشماوي" قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المواقف بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع لوحات كبيرة بالمواقف واستيكرات على السيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مشددًا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب وابتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في تلقي الشكاوى على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أو عن طريق الخط الساخن (15333) أو عن طريق شكاوى الواتساب 01220055008 – 01115354422- 01002782373.