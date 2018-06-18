مصدر بـ"الكهرباء": دراسة التعاقد مع "شعاع" لقراءة العدادات بـ9 قطاعات جديدة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إعددا الشركة دراسة جديدة؛ تتضمن التعاقد مع شركة "شعاع" المتعاقدة على قراءة العدادات بـ9 قطاعات مختلفة تابعة لشركات التوزيع على إسناد قراءة قطاع جديد لها بكل شركة ليصل إجمالي القطاعات المتعاقد عليها 18 قطاعًا، موزعة على 9 شركات بواقع قطاعين بكل شركة.

وأوضح المصدر، لمصراوي، الاثنين، أن هذا الإجراء جاء بعد إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة؛ بهدف زيادة معدل القراءات والحفاظ على انتظامها بصورة شهرية، بالإضافة لمنع حدوث أخطاء بعمليات الكشف تتسبب فى إصدار فواتير خاطئة، ولزيادة عدد المحصلين بمختلف شركات التوزيع من خلال الاستعانة بخدمات الكشافين الأصليين التابعين لكل شركة بعد إسناد مهامهم لكشافي الشركة الخاصة.

وأوضح المصدر، أن شركات التوزيع التسع أعدت تقارير عن تقييم أداء كشافي "شعاع" نهاية الشهر الحالي، وفقا للعقد المبرم مع الشركة والذي ينص على إعادة تقييم الكشافين بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل، مضيفا أن هناك تقارير مبدئية مُقدمة للمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة تؤكد نجاح الشركة في أداء عملها بعدد من الشركات مع وجود أوجه القصور بعدد منها أيضا.

ونوه إلى متابعة القراءات بصفة مستمرة من خلال الإدارات التجارية منعا لحدوث أي خطأ، مع التأكيد على أن نسبة الخطأ لا تتعدى 2% من قاري الشركة الجديدة، إضافة لنجاحهم أيضا في اكتشاف وقائع سرقات كثيرة بمختلف المناطق، وأبلغوا عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقع أول ديسمبر من العام الماضي مع رئيس مجلس إدارة شركة "شعاع للخدمات العامة"، على تعاقد يتضمن إسناد عملية قراءة العدادات فقط لشركة شعاع، في إطار خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذًا للسياسة العامة للشركة القابضة وشركات التوزيع التابعة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.​