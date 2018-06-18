​صلاح جاهز للدب الروسي وتحذيرات الحكومة للسائقين.. الأبرز في الصحف

القاهرة- أ ش أ:

تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل الشارع المصري، منها التعريفات الجديدة للنقل الجماعي عقب قرار زيادة أسعار البنزين، وكذلك متابعة امتحانات الثانوية العامة، ومنتخب مصر لكرة القدم الذي يلعب مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث يواجه نظيره الروسي يوم غد الثلاثاء.

واهتمت كافة الصحف خاصة الأهرام والأخبار والجمهورية، بتحذير الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أى محاولة من جانب سائقى سيارات الأجرة، سواء داخل المدن أو بين الأقاليم، من مخالفة تعريفة الركوب، التى تم تحديدها من جانب الأجهزة المختصة فى الدولة، متوعدا باتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين.

ووأشارت إلى تأكيده أن هناك رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بجميع المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم أو المحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى، فى النقل الداخلى.

وطالب "مدبولى" جميع المسئولين بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، ووجه المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عنها فى وسائل المواصلات بكل محافظة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، مع سرعة تعليق اللافتات فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة، لتلقى الشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق هذه القيمة.

وأشارت الصحف إلى أن المحافظين من جانبهم، أعلنوا حالة الطوارئ، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط سير سيارات الأجرة، والتصدى لجشع بعض السائقين، الذين يفرضون تعريفة أعلى من المقررة، وأن هناك عددا من المحافظين قاد حملات تفتيش على مواقف السرفيس ومحطات الوقود.

فيما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تخصيص الرقم 15333، لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.

وفي سياق آخر، تناولت الصحف الثلاث، استئناف طلاب الثانوية العامة غدا امتحاناتهم بعد إجازة عيد الفطر، بمواجهة مادتي الفيزياء والتاريخ، وأشارت إلى مواصلة الكنترولات أعمال التصحيح.

واهتمت الصحف بتحذير رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصححين من نشر نماذج الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين.. وأوضح أن لجنة ضبط جودة التصحيح ورصد التشابه في الإجابات لكشف الغش الجماعي في اللجان سوف تعلن عن تفاصيل عملها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يستفيد بعض طلاب الثانوية العامة من درجات الرأفة، التي تطبقها الكنترولات وفقا لقواعد محددة وتمنح للطالب الراسب ليصبح ناجحا بشرط أن يكون قريبا من درجة النجاح وبحد أقصي 6 درجات. وأوضح أن درجات الرأفة تضاف للطالب بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح وتقدير الدرجات.

وفي متابعة للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي يلعب ضمن منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، أشارت الصحف إلى أداء المنتخب مرانا قويا على ملعب أحمد أرينا بمدينة جروزنى عاصمة الشيشان والذي طار بعده إلى بطرسبرج للمبيت بها استعدادا لمباراة يوم غد الثلاثاء التي يواجه فيها المنتخب الروسي في ثاني مباريات المنتخبين .

وأشارت إلى أن المران جاء قويا وحماسيا من جانب جميع اللاعبين وإن كان بدأ بمحاضرة فنية لمدة 30 دقيقة من جانب كوبر المدير الفنى ومحمود فايز المدرب المساعد وباقى أفراد الجهاز وجاءت كلماته حماسية بصوت عال سمعها كل من كان فى الملعب بأنه لا بديل عن الفوز على الدببة الروس.

وأوضحت الصحف أن المران تم في روح معنوية عالية بعد المشاركة القوية لمحمد صلاح فى المران الجماعى والذى اهتم فيه كوبر بعلاج أوجه القصور فى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بسرعة وأوقف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وحث سعدالدين سمير على الضغط على صلاح أثناء المران وبالفعل التحم سعد مع صلاح فى أكثر من كرة إلا أن مهارة صلاح تفوقت وسجل هدفا رائعا نال به تصفيق كل من كان فى التمرين.

وحول عمليات الإعمار التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة أشارت صحيفة الأخبار، إلى تسلم شركة cscec الصينية، أرض منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تكليفها بتنفيذ 20 برجاً عليها باستخدامات سكني وإداري وتجاري وخدمات، بينها أعلى برج في أفريقيا بارتفاع حوالي 385 متراً، ورصدت الصحيفة على أرض الواقع بدء الشركة من خلال عشرات المعدات من لوادر وسيارات نقل تابعة لشركات مقاولات مصرية في أعمال الجسات والفرمة وتمهيد التربة وذلك تمهيدا لبدء وضع أساسات الأبراج.

وأوضحت الأخبار، أن إجمالي مساحة المشروع يبلغ مليونا و710 آلاف متر مربع، حيث يقع على مساحة 195 فدانا ويضم منطقة الأعمال المركزية الشرقية - المرحلة الأولي - 520 ألف متر بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج مليونا و15 ألف متر وإجمالي مساحة التجاري والخدمات 230 ألف متر وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض مليون و245 ألف متر وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض 465 ألف متر.

وأشارت الصحيفة إلي أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات باستثمارات حوالي 3 مليارات دولار من خلال قرض صيني تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه دفعة مقدمة والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء ثم السداد بعد ذلك علي 10 سنوات، ويجري حاليا الانتهاء من التصميمات التفصيلية النهائية للمشروع والتي يعكف عليها 22 مكتباً استشارياً من أكبر المكاتب العالمية.

فيما انفردت جريدة الأهرام بحوار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعد ساعات من تكليفه بالحقيبة، حيث أعرب فيه عن قناعته بضرورة التحول للدعم النقدي، حتى يصل لمستحقيه بدلا من إهداره أو تسربه بطرق غير شرعية.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تمكنت من إنجاز ما يزيد على 85% من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتمثلت ثماره في خلق فرص عمل و زيادة الإنتاج والحفاظ على الاحتياطى النقدى وتقليل عجز الموازنة والاستدانة.

وفي ذات السياق انفردت الأهرام كذلك بتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخير علي هامش اجتماعات قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري التي انعقدت فاعلياتها في منتجع لالمباي بتشارليفويكس في كندا خلال يومي 8 و 9 يونيو الحالي، حيث أكد أن مصر قطعت مؤخرا شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، وأن الفضل يعود إلى مصر في استقرار المنطقة، وتأكيده بأن مصر تسير حاليا في الاتجاه الصحيح.

أما صحيفة الجمهورية فانفردت، بتصريحات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي والتي أكد خلالها على السير خطوات واسعة لتنفيذ خطة تطوير التعليم والتي ستطبق على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي معها نظام الثانوية العامة الجديدة العام الدراسي الجديد.

وقال لـ"الجمهورية" تحولت أحلامنا إلى حقيقة بعد موافقة الرئيس السيسي ومجلس الوزراء عليها، فالرئيس يضع التعليم في أولويات اهتماماته موضحا أنه توصيل الشبكات إلي 2530 مدرسة. بعد أن تم التوصيل لمدرسة الإبراهيمية "40 فصلا" بمنطقة جاردن سيتي والتجريب بشكل عملي.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية" بعد استمراره وزيرا للتربية والتعليم سيتم تدريب المعلمين في المرحلتين الابتدائي والثانوية خلال الإجازة الصيفية علي النظام الجديد والأمل في شباب المعلمين خلال المرحلة المقبلة. وقال " نهدف لاستكمال تأسيس جودة التعليم وتأسيس نظام تعليمي يستمر لـ 100 سنة، وبناء مركز امتحانات عالمي يخدم الوطن للأعوام القادمة ، ونضع في خطتنا أن نرفع تصنيف مصر دوليا خلال عامين أو ثلاثة فقط".

وتابع أن الموازنة التي أقرها مجلس النواب للتعليم زادت 3 مليارات جنيه وتخصيص 2 مليار للتابلت، 500 مليون للشبكات و500 مليون لتدريب المعلمين. بالإضافة إلى 7 مليارات دعما للأجور من خلال العلاوات الإضافية وقانون الخدمة المدنية يستفيد منها مليون و300 ألف معلم.

وكشف الوزير عن توزيع التابلت العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي مجانا بمن فيهم طلاب المدارس الخاصة والتكلفة الإجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه للسنة الواحدة مع تجديد التابلت بالمحتوي الرقمي بشكل مستمر، ويستمر مع الطالب لمدة 3 سنوات وبعد انتهاء المرحلة سيكون ملكا للطالب.

وأضاف طارق شوقي أن الإنترنت سيكون مجانا بالمدارس الحكومية مع تأمين سيرفر كامل وواي فاي بكل مدرسة، به شريحة في حالة استخدامه خارج نطاق المدرسة، كما تم الاتفاق مع وزارتي الشباب والثقافة لإتاحة استخدام التابلت المدرسي داخل مراكز الشباب وقصور الثقافة مجانا في حالة المراجعة خارج الوقت الدراسي.

وكشف الوزير عن أن الوزارة لم تحصل على أية مبالغ حتى اللحظة من قرض البنك الدولي لتطوير التعليم البالغ 500 مليون دولار، وقال "اخترنا نظام الدفع بـالراجع بعد تنفيذ المستهدفات والتحقق من جدواها".