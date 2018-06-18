​أخبار متوقعة: اجتماع واعظات الأوقاف.. وسفر مشجعين جدد إلى روسيا

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القاهرة .. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعا مهما مع واعظات الأوقاف بديوان عام الوزارة، إيمانا بضرورة تفعيل دورهن في خدمة الدعوة والمجتمع.

جنيف .. يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أعمال دورته العادية رقم 38، والتي تستمر حتى 6 يوليو المقبل.

القاهرة .. تسير شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، رحلة شارتر إلى روسيا لنقل حوالي 150 مشجعا مصريا للمنتخب الوطني في ثاني مبارياته أمام روسيا، والمقرر لها يوم غد الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

جنيف .. يجتمع مسؤولون من إيران وروسيا وتركيا في جنيف، لإجراء للتشاور مع مسؤولي الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا.

عمان .. تجتمع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في الأردن، بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

موسكو.. يواجه المنتخب السويدي نظيره الكوري الجنوبي، بينما يواجه المنتخب البلجيكي منتخب بنما، ويواجه منتخب تونس نظيره الانجليزي، في إطار منافسات كأس العالم روسيا 2018 المقامة حاليا بالعديد من الملاعب الروسية.