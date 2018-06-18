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الأرصاد: طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة

06:05 ص الإثنين 18 يونيو 2018
الأرصاد: طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة

ارشيفية

القاهرة- مصرواي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 21 28

بلطيم 22 28

مطروح 21 27

السلوم 20 28

سيوة 22 35

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 23 31

رفح 22 30

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

رأس سدر 25 37

نخل 23 38

نويبع 28 37

طابا 25 34

كاترين 21 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 40

قنا 28 43

الأقصر 28 44

أسوان 29 45

أبوسمبل 30 43

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 26 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 37

الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة التقلبات الجوية

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