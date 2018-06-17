​الأزهر يندد بالهجمات والتفجيرات الإرهابية في نيجيريا

القاهرة -أ ش أ:

ندد الأزهر الشريف، بالتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت أمس السبت في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا وخلفت العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان اليوم، على أن ترويع الآمنين وسفك الدماء المعصومة هو من جرائم الإفساد في الأرض التي توعد الله سبحانه وتعالى مرتكبيها بأشد العقاب في الآخرة ، كما وضعت شريعة الإسلام الغراء عقوبات رادعة بحق مقترفيها في الدنيا ، لما يترتب على تلك الجرائم من شيوع للفوضى وغياب للأمن والطمأنينة.

ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي للتكاتف والوحدة في مواجهة تلك العصابات الإرهابية وتجفيف منابعها، معربا عن خالص التعازي لدولة نيجيريا رئيسا وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.