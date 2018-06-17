"قومي المرأة": لم نرصد تحرش في ثالث أيام عيد الفطر

القاهرة- أ ش أ:

أكدت غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، عدم ورود أي شكاوى خاصة بحالات التحرش خلال اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك.

وقالت مديرة غرفة العمليات الدكتورة نجلاء العادلي -في تصريح الأحد-، إن مكتب الشكاوى بالمجلس تلقى اليوم سبع شكاوى خاصة بمجال العمل وطلب سكن والعنف المجتمعي، مضيفة أن أعضاء المكتب قاموا بالنزول إلى الحدائق العامة والمتنزهات منها: حديقة سرايا القبة، والحديقة الدولية، وحديقة الفسطاط، ولوحظ عدم وجود حالات تحرش.

وأشارت إلى الوجود الأمني المكثف، ودوريات ثابتة ومتحركة لقوات الشرطة، مع وجود ملحوظ للشرطة النسائية، ولا تزال متابعة المتنزهات النيلية والسينمات والأماكن الأكثر ازدحامًا مستمرة، لافتة إلى التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

يذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية "15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق (واتس آب)، والبريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com".