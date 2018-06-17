وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، الأحد، مطار شرم الشيخ الدولي للتأكيد على جميع الإجراءات الأمنية العامة والتخصصية التي تتم خلال حركة السفر والوصول، والتي تأتي تزامنا مع كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية بالمطار خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان لوزارة الطيران المدني أنه خلال الزيارة تفقد الوزير جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار من الداخل والخارج ، وجميع مواقع الطائرات وأماكن فحص أمتعة الركاب والسيور بمهبط الطائرات، وإطمأن على سير العمل بصالات السفر والوصول، وطالب بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب والسائحين.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مشروع توسعة مبنى الركاب (رقم 2 ) بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكبا إلى 9 ملايين راكبا سنوياً، وذلك في إطار تنفيذ عملية تطوير مطار شرم الشيخ.