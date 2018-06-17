عبد العال يشارك فى اجتماعي اللجنتين المالية الفرعية والتنفيذية لـ"البرلماني الدولي"

القاهرة- (أ ش أ):

شارك رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد فى جنيف بسويسرا لمناقشة موازنة الاتحاد لعام 2019.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبد العال شارك أيضا في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، ممثلاً عن المجموعة العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سينعقد على مدار يومين، لمناقشة التعديلات المقدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد وأنظمته الأساسية، تمهيداً لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد فى أكتوبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن عبد العال التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على هامش الاجتماع، للتباحث بشأن التعديلات المقدمة من دولة الكويت على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.