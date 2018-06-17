 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

عبد العال يشارك فى اجتماعي اللجنتين المالية الفرعية والتنفيذية لـ"البرلماني الدولي"

09:19 م الأحد 17 يونيو 2018
عبد العال يشارك فى اجتماعي اللجنتين المالية الفرعية والتنفيذية لـ"البرلماني الدولي"

الدكتور علي عبد العال

القاهرة- (أ ش أ):

شارك رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد فى جنيف بسويسرا لمناقشة موازنة الاتحاد لعام 2019.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبد العال شارك أيضا في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، ممثلاً عن المجموعة العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سينعقد على مدار يومين، لمناقشة التعديلات المقدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد وأنظمته الأساسية، تمهيداً لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد فى أكتوبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن عبد العال التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على هامش الاجتماع، للتباحث بشأن التعديلات المقدمة من دولة الكويت على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

هذا المحتوى من

مجلس النواب علي عبد العال الاتحاد البرلماني الدولي

الخبر التالى:

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان