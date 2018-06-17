المتحدث العسكري ينشر فيديو احتفالية تكريم أسر الشهداء والمصابين

كتب- محمد قاسم:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، مقطعًا مصورًا لفعاليات اليوم الثالث من احتفالية القوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من قادة الجيش والشرطة.

يأتي ذلك استكمالًا للاحتفالات التي حضرها في اليوم الأول، الرئيس عبدالفتاح السيسي ولفيف من كبار المسؤولين بالدولة.

وخلال الحفل، كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقة وزراء، عددًا من أسر الشهداء وتقديم الهدايا لهم، وذلك خلال الحفل الذي اشتمل علي عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال.

وعبرت أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهود تهدف إلى تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين.