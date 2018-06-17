بعد اعتمادها رسميًا.. التعريفة الجديدة للمواصلات بـ12 محافظة

كتب- محمد غايات:

نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تعريفة الركوب الجديدة بـ12 محافظة بعد اعتمادها.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وكانت العاصمة "القاهرة"، أعلنت أن التعريفة الجديدة للنقل داخلها تتراوح ما بين 15% إلى 20%، لتواكب التغيرات في أسعار الوقود.​

وننشر التعريفات الجديدة كالتالي:

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