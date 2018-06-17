رئيس أول وفد لزيارة مسار العائلة المقدسة: "أشعر بالأمان في مصر"

بالصور.. جولات مفاجئة لرئيس "حماية المستهلك" على المواقف ومحطات الوقود

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الوفد الإيطالي الذي يزور مسار العائلة المقدسة، في أول زيارة لهم إلى الكلية الإكليريكية بالمعادي.

وأكد إسحق- وفقًا لبيان للكنيسة الكاثوليكية- في كلمة له على بهجة الكنيسة بالزيارة، وتعاون الدولة الكبير لهذا الحدث المهم، متمنيًا أن يكون هذا الحج بركة للجميع.

فيما وجّه المطران لينو فوماجالي رئيس الوفد الإيطالي الشكر للأنبا إبراهيم إسحق، وكل رجال الدولة لهذا التعاون الكبير، مؤكدًا أنه يشعر بالأمان من لحظة وصوله إلى مصر، وكأنه في بيته.

كان مطار القاهرة الدولي قد استقبل، الأحد، أول أفواج السياح الإيطاليين، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، لحضور مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع وزارة السياحة.