الجيزة: إلزام السائقين بوضع "استيكرات" بالتعريفة.. و3 أرقام لـ"الشكاوى"

كتب- إسلام ضيف:

حظر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، سائقي السرفيس والميكروباص، من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة التي تم الإعلان عنها، أمس السبت.

وقال الدالي، إن "جهاز السرفيس والنقل الجماعى قام اعتبارًا من اليوم بتعليق لافتات في جميع المواقف بتعريفة كل خط على وجه الدقة"، لافتًا إلى أنه تم إلزام السائقين بوضع "استيكرات" على واجهة وخلفية السيارة بخط السير والتعريفة المحددة وتحذيرهم من القيام بتقطيع المسافات.

وطالب محافظ الجيزة، المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي سائق يقوم برفع الأجرة، وذلك على تليفونات غرفة عمليات المحافظة (35872323 – 35852460)، والخط الساخن للمحافظة (114).

وقال الدالي، إنه اعتبارًا من اليوم سيتم تنفيذ حملات من مباحث المرور، وجهاز السرفيس والنقل الجماعي على جميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة.

كانت وزارة البترول، أعلنت صباح أمس السبت، زيادة أسعار المحروقات، وارتفع بنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 لـ 6.75، وبنزين 95 لـ7.75، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.