محافظ الجيزة: سحب الرخصة من مخالفي "تعريفة الركوب"

كتب- إسلام ضيف:

حظر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، سائقي السرفيس والميكروباص، من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة، التي تم الإعلان عنها، أمس السبت.

وأكد المحافظ، في بيانه له، الأحد، أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المخالفين لتعريفة الركوب، تتضمن سحب الرخصة، فضلًا عن توقيع غرامات مالية وفقاً للقانون.

وقال الدالي، إنه اعتبارًا من اليوم سيتم تنفيذ حملات من مباحث المرور، وجهاز السرفيس والنقل الجماعي على جميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة.

وأضاف: "جهاز السرفيس والنقل الجماعى قام اعتبارًا من اليوم بتعليق لافتات في جميع المواقف بتعريفة كل خط على وجه الدقة، وإلزام السائقين بوضع استيكرات على واجهة وخلفية السيارة بخط السير والتعريفة المحددة وتحذيرهم من القيام بتقطيع المسافات".

وأكد المحافظ أنه سيقوم بجوالات مفاجئة على المواقف كافة للتأكد من تطبيق التعريفة، مطالباً المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أي سائق يقوم برفع الأجرة وذلك على تليفونات غرفة عمليات المحافظة (35872323 – 35852460)، والخط الساخن للمحافظة (114).

وأعلنت وزارة البترول، صباح أمس السبت، زيادة أسعار المحروقات، وارتفع بنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 لـ 6.75، وبنزين 95 لـ7.75، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.

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