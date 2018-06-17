بالأرقام.. "القاهرة" تحدد أجرة الأقاليم بعد زيادة سعر البنزين

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، التعريفة النهائية لأجرة الأقاليم والمحافظات الأخرى سواء في الوجه البحري أو الصعيد.

وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحارب جشع بعض السائقين، الذين يستغلون الارتفاع الطفيف في سعر المواد البترولية لتحقيق مكاسب إضافية.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، على إلزام السائقين بتوضيح خط السير والتعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي مع تشديد الرقابة الكاملة من رجال المرور وجهاز مشروع النقل الجماعي والإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم للتأكيد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة.

وطالب المحافظ، اللواء منيب العزب، مدير الإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم، بأن يتم الإعلان عن التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، قائلًا: "أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة يتم سحب الترخيص منه فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من أمس السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.​