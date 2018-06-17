محافظ القاهرة: سحب ترخيص أي سائق يخالف التعريفة الجديدة

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحارب جشع بعض السائقين، الذين يستغلون الارتفاع الطفيف في سعر المواد البترولية لتحقيق مكاسب إضافية.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، على إلزام السائقين بتوضيح خط السير والتعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي مع تشديد الرقابة الكاملة من رجال المرور وجهاز مشروع النقل الجماعي والإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم للتأكيد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة.

وطالب المحافظ، اللواء منيب العزب، مدير الإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم، بأن يتم الإعلان عن التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، قائلًا: "أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة يتم سحب الترخيص منه فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".