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    وزيرة الصحة تضع أول تعديل بخطة "عماد الدين" للتأمين الصحي

    03:47 م الأحد 17 يونيو 2018
    وزيرة الصحة تضع أول تعديل بخطة "عماد الدين" للتأمين الصحي

    الدكتورة هالة زايد

    كتب - أحمد جمعة:

    وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإعادة هيكلة مستشفى النصر لأورام الأطفال ببورسعيد؛ ليصبح به كافة تخصصات الأطفال بجانب الأورام، من تشوهات ورعاية مركزة للأطفال.

    جاء ذلك خلال أولى جولات وزيرة الصحة لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد اليوم الأحد.

    وكان وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين أعلن تخصيص مستشفى النصر لتصبح مختصة بأورام الأطفال، ووجه بإنشاء مساحات خضراء "landscape" خارج المستشفى.

    لكن الوزيرة الجديدة أشارت إلى إعادة هيكلة المستشفى بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وفريق البروفيسور"مجدي يعقوب" حتى يمكن الاستفادة من هذه الخبرات، وبما يعود بالنفع على مصلحة المريض والطفل المصري.

    هالة زايد وزيرة الصحة التأمين الصحي مستشفى النصر لأورام الأطفال

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