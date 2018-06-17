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    الأرصاد: اليوم بداية انكسار الموجة الحارة

    03:10 م الأحد 17 يونيو 2018
    الأرصاد: اليوم بداية انكسار الموجة الحارة

    صورة ارشيفية

    كتب ـ يوسف عفيفي:
    قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انكسارًا في الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد على جميع محافظات الجمهورية، وانخفاض في درجات الحرارة تبدأ من اليوم الأحد.

    وأضاف "شاهين"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تبلغ 29 درجة، والوجه البحري والقاهرة 37 درجة، وشمال الصعيد 29 درجة، وجنوب الصعيد 46 درجة، ومن المتوقع استمرار حالة الطقس اليوم، وعدم وجود أي تغييرات جوهرية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

    ووجه "شاهين"، نصائح للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، لافتًا إلى أن كافة الطرق تسمح بالسفر على مدار 24 ساعة، وهناك رؤية واضحة على كافة مسارات الطرق، تسمح بالسفر دون أي مشاكل.

    وتابع، أن اليومين الماضيين وصلت درجة الحرارة لـ40 درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة، ومن المتوقع انخفاض ملحوظ على السواحل والمدن الشمالية والمدن المطلة على البحر المتوسط اليوم، وتواصل الحرارة شدتها على مدن الصعيد.

    الأرصاد الجوية الموجة الحارة درجات الحرارة حالة الطقس
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