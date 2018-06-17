خالد منتصر مجددًا هجومه على "الشناوي": "تفكيره سلفي ولو ارتدى الأديداس"

كتب- محمود رمزي:

جدد الدكتور خالد منتصر، مقدم برنامج "حصة قراءة"، على قناة "دريم"، الهجوم على محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بعد رفضه استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام أوروجواي، بسبب رعاية إحدى شركات المشروبات الكحولية للجائزة.

وقال" منتصر"، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أعرف أن كلامي موجع للكسالي فكريًا، ومنطقي مستفز لمن يعانون من كساح العقل لأنني أناقش طريقة تفكير وليس تصرفات شخصية، هو حر يقبلها أو يرفضها، ولكني أناقش ما هو أخطر من القبول أو الرفض الشخصي، أناقش منطق ومنهج التفكير فيما وراء هذا الرفض".

وأضاف: "هذا المنهج في التفكير سلفي وهابي، ولو ارتدى أصحابه الأديداس أو النايكي، ولو أتيحت له الفرصة سيقول أمنع الخمور في الفنادق لأننا دولة إسلامية ولتذهب السياحة إلى الجحيم، سيقول طبقوا الحد على المصري الذي يشرب الخمر في الغردقة أو شرم، سيقول أغلقوا مصنع الأهرام للمشروبات وامنعوا الاستيراد للخمور، وطبقوا حد الجلد على السائح الذي يتناول الخمر".

وتابع: "هؤلاء الذين أصابتهم هستيريا من تعليقي كان مصدرها هو أن داخل كل واحد منهم داعشي صغير، ما أن تفتح له القمقم ويتمكن، سيخرج ويطبق كل ما ذكرته من جلد ومصادرة وتدخل في شؤون السائح وغير السائح، وهنا ستكون الحرية التي يطالب بها للشناوي، هو حر في الرفض وهذا حقه، وأنا حر في انتقاد منهج التفكير وهذا حقي".

واختتم: "أعرف أن استخدام العقل مزعج لكنه ممتع لمن يريد التقدم والسعادة، ودخول نادي الحضارة، ليس بالخمر ستدخلون الحضارة، ولكن بالحرية التي تركت الاختيار وقننت المخاطر وعاقبت السكر وسوء الاستخدام، ولم تقمع أو تجلد أو تمارس وصاية، والحرية التي تنتسب لحضارة عرفت أن تحريم الرق والجواري وزواج الأطفال أهم من تحريم الخمر".

وكان خالد منتصر، سخر في تدوينة أمس، من قرار اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمي المنتخب المصري، بعدم استلام الجائزة، قائلًا: "‏بعد التألق لازم فاصل من العك والخلط والدروشة، الشناوي يرفض الجائزة لأنها مقدمة من شركة خمور!.. نحن أمهر شعوب الأرض في وضع بول البعير على تورتة الآيس كريم".

وتابع منتصر: "همسة في أذن الشناوي.. على فكرة ‏الفيفا تمنح الفرق المشاركة في كأس العالم مكافآت بملايين اليوروهات على حسب المشاركات والدور الذي وصلته، اقترح على الشناوي أن يرفض المكافأة لأن رعاة الفيفا الذين سيدفعون الفلوس بينهم شركات خمور وشركات أدوية تستخلص من الخنزير وشركات أصحابها ملحدون والعياذ بالله".