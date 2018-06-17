طلب إحاطة يطالب الحكومة بإلزام القطاع الخاص منح الموظفين علاوة 400 جنيه

كتب- محمد نصار:

تقدم أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن منح علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص.

وجاء في طلب الإحاطة: "إن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعيشها المواطن المصري، بعد حالة الغلاء التي التهمت أجور ومرتبات الموظفين، تتطلب ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى العاملين في القطاع الخاص، الذين يتقاضون رواتب متدنية، ولم تشهد أي زيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة".

وأضاف مقدم الطلب، أن قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، موفق من جانب الحكومة، وثمرة مساعي حثيثة قادها نواب البرلمان، ليتمكنوا من مواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي.

وتابع عضو مجلس النواب: "على الجانب الآخر ليس هناك أي قانون يلزم أصحاب الأعمال الخاصة، بزيادة رواتب العاملين لديهم، وبعضهم يتحجج بالظروف الاقتصادية بمنشأته أو بمصنعه، إلا أنه مع الزيادة الجديدة في الأسعار، لا بد من إلزام أصحاب الأعمال، بمنح علاوة غلاء من 200 إلى 400 للعاملين لديهم، حتى يتمكنوا من مواجهة متطلبات المعيشة".

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من أمس السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.