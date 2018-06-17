"طاقة النواب": لم نتلق طلبات إحاطة بشأن رفع أسعار البنزين

كتب- محمود رمزي:

قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق أي طلبات إحاطة بشأن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود حتى الآن.

وأضاف "غلاب"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ذكر أكثر من مرة في اجتماع لجنة الطاقة، أن قرارات تقليل الدعم عن الكهرباء أو الوقود، تتخذ بموافقة جميع مؤسسات الدولة، وركيزة أساسية لخطة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، ولا تراجع عنه.

وشدد وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، على أن قرارات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه "سيادية"، وضمن خطة وبرنامج تم وضعه قبل انتخاب أعضاء مجلس النواب، منوهًا إلى أن البرلمان طالب الحكومة أكثر من مرة بتحميل الطبقات الغنية الجزء الأكبر من رفع الدعم دون جدوى.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من أمس السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.