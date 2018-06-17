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    "السياحة" تكشف تفاصيل زيارة وفد طلابي أمريكي لمصر يوليو المقبل

    02:38 م الأحد 17 يونيو 2018
    "السياحة" تكشف تفاصيل زيارة وفد طلابي أمريكي لمصر يوليو المقبل

    مستشفى 57357

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    قالت عزة خليل، رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، إن مصر تستقبل وفدًا طلابيًا يضم 30 فردًا من جامعة "الهاي سكول" الأمريكية خلال شهر يوليو المقبل، وتستمر لمدة 20 يومًا، بناءً على رغبتهم في زيارة مصر، وتفقد مستشفى سرطان الأطفال 57357، ومستشفى الشروق وأهل مصر للحروق، والتبرع لها.

    وأضافت "خليل"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن الطلاب ينظمون حملات تطوعية على فترات متلاحقة فيما بعد، فضلًا عن زيارة الأماكن السياحية في مصر، وسيتم تصويرهم وعمل فيديوهات وتسجيل الزيارة الخاصة بهم، وإذاعتها للعالم أجمع.

    وتابعت، أن الوفد الطلابي سيزور خلال وجوده بمصر، كل من محافظات الإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، لافتة إلى أن الهيئة ستنظم عدة لقاءات وزيارات رسمية في مصر خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط حركة القطاع، وهناك أفكار خارج الصندوق لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

    وأردفت رئيس قطاع السياحة الداخلية، أن هناك تركيزًا على استثمار القوى الناعمة أكثر باستضافة شخصيات فنية عالمية للترويج للسياحة المصرية، إضافة إلى استضافة شخصيات رياضية ومطربين عالميين.

    عزة خليل أمريكا هيئة تنشيط السياحة جامعة الهاي سكول مستشفى 57357

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